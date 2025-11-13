Де у росіян є успіхи на фронті?

Російські війська на цьому напрямку протягом минулого тижня продовжували зосереджувати свої зусилля у смузі 5-ї загальновійськової армії та частково в смузі сусідньої з нею 36-ї ЗВА. Про це пише Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

Підрозділи 37-ї ОМСБр, судячи з усього, хотіли розвинути успіх в районі Новосілки. Вони намагалися просунутися від неї в північному напрямку через річку Вовча, щоб обійти Олександроград, який утримують Сили оборони України, які відбили атаки противника з боку Воскресенки.

На півдні штурмові групи росіян досить успішно просуваються в межиріччі. Їм вдалося вийти на рубіж Новоолександрівка – Олексіївка, а також закріпитися на схід від Єгорівки, за яку вони вже певний час ведуть бої. Підрозділи 5-ї ЗВА і 36-ї ЗВА, що діють на їхньому суміжному фланзі, мабуть, також мали тактичний успіх в напрямку Єгорівка – Данилівка.

У смузі 5-ї ЗВА ворог наступає на досить широкому фронті, причому успішно. Діючи силами 127-ї мотострілецької дивізії, посиленої частиною сил 69-ї ОБРП та 38-ї ОМСБр, росіянам не тільки вдалося вийти зі сходу на широкому фронті до річки Янчур, а й форсувати її з наскоку на низці ділянок.

Ба більше, ворог зумів захопити Успенівку на її західному березі і, розвиваючи свій наступ далі в західному напрямку, вийти на рубіж Солодке – Рівнопілля.

Крім того, росіяни, мабуть, також просунулися з боку Успенівки у південно-західному напрямку, по дорозі Гуляйполе – Велика Новосілка, а також у напрямку Малинівка – Зелений Гай, в середньому на 1 – 1,5 кілометра.

Можна констатувати, що протягом останніх 2 тижнів росіянам вдалося досягти значного тактичного успіху – вони форсували річку Янчур, захопили тактичний плацдарм на її західному березі в районі Успенівки і просунулися на захід на відстань до 7 кілометрів.

Як ситуація розвиватиметься далі?

Перспективи на цьому напрямку не дуже сприятливі для ЗСУ. За останні кілька тижнів росіяни збільшили темпи просування і не планують їх знижувати. Наразі не помітно, що б в українських підрозділів були можливості їх зменшити.

Причому противник у смузі 5-ї ЗВА має значну перевагу в силах і засобах і вміло її використовує. Про це свідчить швидке нарощування його зусиль саме на першій лінії фронту, насамперед на тих ділянках та напрямках, де йому вдається просуватися в тактичній зоні.

Це стало характерною рисою наступу противника саме на цьому напрямку. Росіяни тут швидко й ефективно закріплюються на тих ділянках, де просунулися штурмові групи.

Основною оперативно-тактичною метою російського командування в смугах 5-ї та 36-ї ЗВА, мабуть, на цьому етапі є обхід Гуляйпільського району оборони ЗСУ з півночі та блокування основних комунікацій з боку Покровського. Російське командування явно прагне прорватися до річки Гайчур та дороги Гуляйполе – Покровське на ділянці Добропілля – Варварівка, а також силами 36-ї ЗВА та правого флангу 5-ї ЗВА вийти на Покровське безпосередньо з південного сходу.

З огляду на те що досі у росіян це виходило досить непогано, дуже ймовірно, що вони продовжать нарощувати свої зусилля саме на цьому напрямку. Існує висока ймовірність використання для цієї мети в смугах 5-ї і 36-ї ЗВА російських повітряно-десантних військ.

Якщо спробувати окреслити найбільшу загрозу станом на зараз, то слід констатувати, що російські війська на цьому напрямку дуже близькі до того, щоб обійти весь Гуляйпільський район оборони ЗСУ з півночі та перейти до його безпосереднього захоплення.