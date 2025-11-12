Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

До теми Експерт пояснив, чому дані DeepState та Генштабу можуть відрізнятись

Що кажуть у DeepState про просування ворога у Запорізькій області?

У DeepState зазначили, що на Гуляйпільському напрямку наразі противник нарощує піхотну спроможність, щоб здійснювати подальший тиск на позиції Сил Оборони. Окупанти хочуть скористуватися можливістю прогалин та проблем в обороні наших захисників.

Після зайняття Рівнопілля, відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе з півночі, однак противник може зосередитись на ширших задачах, адже ресурсів для Гуляйполя поки у росіян немає. Тому зараз може продовжуватися рух в напрямку Варварівки та здійснюватися зосередження пілотів, щоб ускладнювати логістику в місто,

– пояснили аналітики.

Також, як пише проєкт, противник, скоріше за все, візьметься за активні обстріли самого Гуляйполя, щоб послаблювати спроможності тримати оборону.

"Будемо слідкувати за активізацією в районі Марфополя, через який противник здійснював неодноразові спроби прорватися до міста", – зауважують у DeepState.

Аналітики також звернули увагу на ухвалені рішення Сил оборони Півдня відійти з невигідних позицій.

Суспільство давно вимагало реалістичних рішень від командування, щоб зберегти найцінніше – особовий склад. Залишилося ще попрацювати над внутрішньою комунікацією, де СОП (Сили оборони Півдня – 24 Канал) повідомляють про одну кількість населених пунктів, Головнокомандувач про іншу, а начальник штурмових військ досі за методичкою зачищає, штурмує і звільняє, що взагалі в цьому контексті недоречно і ставить під сумнів довіру суспільства,

– зазначається у проєкті.

До речі, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів в етері 24 Каналу, що ситуація у Запорізькій області склалася надзвичайно складна. Ворог намагається рухатися не просто в напрямку Гуляйполя, а має намір зайти в тил нашим підрозділам.

До уваги! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

З яких населених пунктів у Запорізькій області відійшли Сили оборони?