Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Тут у ході жорстких боїв противник просунувся вперед. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, передає 24 Канал.

Що відомо про просування росіян у Запорізькій області?

На жаль, росіянам вдалося захопити три населених пункти. Наразі виснажливі бої тривають за Рівнопілля і Яблукове.

"Вживаються відповідні заходи підтримки. Комбінованим вогнем агресору завдано значних втрат", – йдеться у повідомленні генерала.

Довідка: Ще вдень Сили оборони Півдня повідомили, що українські захисники були змушені відступити з позицій біля 5 селищ на сході Запоріжжя. Йшлося про Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівку та Новомиколаївку.

До слова, Сирський зауважив, що окупантам просуватися допомагають погодні умови. Ворог використовує густий туман для того, щоб просочуватися між українськими позиціями.

Низьку видимість росіяни використовують й для просочування у південну частину Покровська.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку?