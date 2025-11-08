Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, наголосивши, що Запорізький фронт не менш важливий, ніж інші ділянки. До того ж там на сьогодні триває активність ворога.

Як росіяни діють в районі Гуляйполя?

Братчук підкреслив, що ворог намагатиметься рухатися у тил Гуляйпільського оборонного району українських сил. На цьому напрямку активність ворога є доволі високою.

Можливо, медійно вона не така значна, як щодо Покровська та Мирнограда, але намагання ворога наступати там просувається також і медійно,

– сказав він.

Також на Гуляйпільському напрямку противник робить спроби повністю зруйнувати логістику українських сил. Це, як зауважив він, є теж традиційною російською тактикою – завдавати максимального впливу на логістику і здійснювати інфільтрацію особового складу для того, щоб продовжувати рух.

В районі Оріхова у ворога немає особливого просування. Проте щодо вектора Степногірська та Приморського, то тут росіяни намагаються застосувати звичну свою тактику і повторити те, що вони вчиняють у Покровську,

– відзначив речник Української добровольчої армії.

Також є місцини, які на сьогодні вже визначено як "сірі зони". Проте ситуація, за його словами, є дуже динамічною і може змінюватись протягом годин відповідно до впливу українських Сил оборони або рухів ворога.

Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті



Напружується ситуація і в районі населеного пункту Приморське, який має доволі велику довжину. Ворог намагається збиратися невеликими групами і рухатися в бік Степногірська.

Зверніть увагу! Для росіян важливо просунутися у бік Степногірська у Запорізькій області, тому що це – висоти. Відповідно росіяни пробують вивести туди артилерію необхідного калібру, щоб завдавати ударів по околицях Запоріжжя.

"Іноді росіяни забігають у Степногірськ, але вони всі ліквідовуються. Сподіваюся, що Силам оборони Півдня, як і до цього часу, вдасться максимально утримувати ситуацію. Тому що сподіватися на те, що активність росіян стане меншою, сьогодні не доводиться", – підкреслив Сергій Братчук.

На Придніпровському відтинку фронту активність ворога кардинально не змінилася. Окупанти намагаються атакувати Антонівські мости та покращити свої тактичні позиції, зокрема, на лівому березі. Проте це їм на сьогодні, як зазначив він, точно не вдається.

Що відбуваються на Південному напрямку?