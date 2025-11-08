Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, подчеркнув, что Запорожский фронт не менее важен, чем другие участки. К тому же там сегодня продолжается активность врага.

Как россияне действуют в районе Гуляйполя?

Братчук подчеркнул, что враг будет пытаться двигаться в тыл Гуляйпольского оборонительного района украинских сил. На этом направлении активность врага довольно высока.

Возможно, медийно она не такая значительная, как по Покровску и Мирнограду, но попытки врага наступать там продвигается также и медийно,

– сказал он.

Также на Гуляйпольском направлении противник делает попытки полностью разрушить логистику украинских сил. Это, как заметил он, является тоже традиционной российской тактикой – наносить максимальное влияние на логистику и осуществлять инфильтрацию личного состава для того, чтобы продолжать движение.

В районе Орехова у врага нет особого продвижения. Однако относительно вектора Степногорска и Приморского, то россияне пытаются применить свою привычную тактику и повторить то, что они совершают в Покровске,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии.

Также есть места, которые на сегодня уже определены как "серые зоны". Однако ситуация, по его словам, является очень динамичной и может меняться в течение часов в соответствии с влиянием украинских Сил обороны или движений врага.

Напрягается ситуация и в районе населенного пункта Приморское, который имеет довольно большую длину. Враг пытается собираться небольшими группами и двигаться в сторону Степногорска.

Обратите внимание! Для россиян важно продвинуться в сторону Степногорска в Запорожской области, потому что это – высоты. Соответственно россияне пробуют вывести туда артиллерию необходимого калибра, чтобы наносить удары по окрестностям Запорожья.

"Иногда россияне забегают в Степногорск, но они все ликвидируются. Надеюсь, что Силам обороны Юга, как и до сих пор, удастся максимально удерживать ситуацию. Потому что надеяться на то, что активность россиян станет меньше, сегодня не приходится", – подчеркнул Сергей Братчук.

На Приднепровском отрезке фронта активность врага кардинально не изменилась. Оккупанты пытаются атаковать Антоновские мосты и улучшить свои тактические позиции, в частности, на левом берегу. Однако это им на сегодня, как отметил он, точно не удается.

Что происходит на Южном направлении?