Как рассказал в эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, у россиян также есть серьезные проблемы. Прежде всего из-за того, что они записали 5 украинских областей в свою конституцию.

Какие 2 области приоритетны для врага?

Ни одна из этих областей не является полностью под контролем врага. Поэтому россиянам ничего не остается, как дальше давить на фронте, надеясь получить хоть какие-то результаты. Они попытаются взять под полный контроль Луганскую, Донецкую области, а затем Запорожскую и Херсонскую.

Для того, чтобы захватить Херсонщину, оккупантам надо перейти Днепр. Это нереально в ближайшие годы, потому что средств не хватает. Так что, придется делать попытки захватить Запорожскую.

Это возможно, если двигаться от Покровска в сторону Запорожья. Россияне пытаются реализовать такой план – выйти к дороге Донецк – Запорожье на поселок Покровское, которое расположено севернее Гуляйполя,

– отметил Роман Свитан.

Такая угроза сохраняется в ближайшие месяцы. Вряд ли оккупанты пойдут на Павлоград или Днепр, поскольку их главная "программа" не выполнена. Они могут использовать Днепропетровскую область только как плацдарм, чтобы двигаться на Запорожье или Доброполье.

"Если Россия все-таки захватит Покровск, то они будут перебрасывать силы на Запорожское и Славянское направления. Пока мы удерживаем город – россияне не имеют стратегической перспективы двигаться в сторону Днепра", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

К тому же врагу нельзя давать возможности на оперативную паузу, накопления сил и средств. Ведь в таком случае они быстрее начнут движение на Днепр. Несмотря на это возможностей у россиян на такое наступление пока нет.

Какова ситуация на разных направлениях фронта?