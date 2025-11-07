Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Что говорит Сырский о ситуации на Добропольском выступлении?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжил работу в Донецкой области, в частности в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

В четверг, 6 ноября, он рассказал, что Силы обороны продолжают освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска.

За прошедшие сутки штурмовые подразделения в районе Добропольского выступления на отдельных направлениях продвинулись вперед,

– сообщил главнокомандующий ВСУ.

Всего за время операции освобождено 188 километров квадратных. По словам Сырского, 248,7 километров квадратных было зачищено от ДРГ врага.

Боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается,

– подчеркнул он.

Ситуация на фронте: последние новости