Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Что говорит Сырский о ситуации на Добропольском выступлении?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжил работу в Донецкой области, в частности в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ.
В четверг, 6 ноября, он рассказал, что Силы обороны продолжают освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска.
За прошедшие сутки штурмовые подразделения в районе Добропольского выступления на отдельных направлениях продвинулись вперед,
– сообщил главнокомандующий ВСУ.
Всего за время операции освобождено 188 километров квадратных. По словам Сырского, 248,7 километров квадратных было зачищено от ДРГ врага.
Боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается,
– подчеркнул он.
Ситуация на фронте: последние новости
По состоянию на вечер 5 ноября в Генштабе сообщали, что проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в Покровске. Там сообщали об активном противодействии попыткам групп вражеской пехоты закрепиться.
Отметим, что в целом в течение суток 6 ноября зафиксировано 169 боестолкновений. Горячее всего на Покровском направлении. Там, согласно утренней сводке Генштаба, ВСУ остановили 58 штурмовых действий агрессора.
В обед 7 ноября в пресс-службе 7 корпуса Десантно-штурмовых войск рассказали о ситуации в Покровске и Мирнограде. Бойцы рассказали, что агрессор уменьшил свою активность в Покровске и снизил количество перемещений. Таким образом, противник хочет минимизировать количество потерь и ожидает пополнения основными силами.
По словам военных, в районе Мирнограда ситуация остается напряженной. По данным воинов, после многочисленных неудачных попыток врага штурмовать город с востока он будет пытаться изменить вектор удара.