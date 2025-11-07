Про це пише 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Що каже Сирський про ситуацію на Добропільському виступі?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продовжив роботу на Донеччині, зокрема в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

В четвер, 6 листопада, він розповів, що Сили оборони продовжують звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.

Минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед,

– повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Загалом за час операції звільнено 188 кілометрів квадратних. За словами Сирського, 248,7 кілометрів квадратних було зачищено від ДРГ ворога.

Бойова робота зі знищення окупантів триває,

– наголосив він.

Ситуація на фронті: останні новини