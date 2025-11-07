Про це пише 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Що каже Сирський про ситуацію на Добропільському виступі?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продовжив роботу на Донеччині, зокрема в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ.
В четвер, 6 листопада, він розповів, що Сили оборони продовжують звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.
Минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед,
– повідомив головнокомандувач ЗСУ.
Загалом за час операції звільнено 188 кілометрів квадратних. За словами Сирського, 248,7 кілометрів квадратних було зачищено від ДРГ ворога.
Бойова робота зі знищення окупантів триває,
– наголосив він.
Ситуація на фронті: останні новини
Станом на вечір 5 листопада в Генштабі повідомляли, що проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в Покровську. Там повідомляли про активну протидію спробам груп ворожої піхоти закріпитися.
Зазначимо, що загалом протягом доби 6 листопада зафіксовано 169 боєзіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там, відповідно до ранкового зведення Генштабу, ЗСУ зупинили 58 штурмових дій агресора.
В обід 7 листопада в пресслужбі 7 корпусу Десантно-штурмових військ розповіли про ситуацію в Покровську та Мирнограді. Бійці розповіли, що агресор зменшив свою активність в Покровську та знизив кількість переміщень. Таким чином, противник хоче мінімізувати кількість втрат та очікує на поповнення основними силами.
За словами військових, в районі Мирнограда ситуація залишається напруженою. За даними воїнів, після численних невдалих спроб ворога штурмувати місто зі сходу він намагатиметься змінити вектор удару.