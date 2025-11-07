Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Василий Пехньо, отметив, что тут речь идет не о конкретно ситуации в Покровске. Проблема на самом деле значительно шире. И сверхважно найти решение, как ее побороть.

Читайте также Один удар уничтожил сотни БпЛА: эксперты разобрали мощную атаку по складу "Шахедов" в Донецке

Почему Россия продвигается в Донецкой области?

Как отметил Пехньо, Силы обороны Украины держат оборону Покровска уже по меньшей мере целый год. Все началось еще с того, как оккупанты прорвались от Селидово к окраинам Покровска.

Сейчас ситуация в определенном смысле изменилась. В оккупантов появилась определенная составляющая, которая дала им преимущество. Речь идет о подразделении "Рубикон", который уже проявил себя на Курщине. Сейчас они функционируют на Покровском направлении.

"Рубикон" – передовое российское подразделение. Это целый центр технологий, который работает на российское минобороны и спецслужбы. Им удается внедрять технологические решения для современной войны. Именно они поняли, что оптоволоконные дроны дадут им преимущество на Курщине. Тогда под прикрытием украинского РЭБа туда заходила украинская техника. И даже говорили о "втором дыхании" для тяжелой бронетехники на поле боя, если достаточно ее прикрыть,

– сказал Пехньо.

Враг внедрил оптоволоконные дроны, на которые не влияют средства РЭБ. Тогда уже Украина начала искать противодействия оптоволоконным дронам. И по состоянию на сейчас удалось найти определенные решения.

После Курщины подразделение "Рубикон" зашло на Покровское направление. Они внедрили системное решение о том, как обеспечить переднюю линию технологией. Кроме дронов, они занялись так называемыми малыми РЛС и малыми средствами ПВО.

Они получили в большом количестве малые РЛС преимущественно китайского происхождения, которые позволили обнаруживать наши дроны. Еще один элемент – малое ПВО, которое также сосредоточили на Покровском направлении. Соответственно эффективность наших бомбардировщиков, разведывательных крыльев уменьшилась. Это все дало такой результат противнику. Не пехота,

– отметил Пехньо.

Какая ситуация в Покровске: смотрите карту боевых действий

Российская пехота сейчас просачивается на разных участках фронта. И вопрос в том, есть ли у украинских подразделений достаточно ресурсов, чтобы обнаружить и уничтожать оккупантов. Но самая большая проблема – в подразделениях вроде "Рубикона".

Где появляются такие подразделения – там идет излом в их пользу. Они создают пробоину в нашей стене обороны на определенном участке, куда начинает просачиваться накопленная там пехота. У нас тогда не хватает рук и возможностей ее остановить. Именно это мы наблюдаем под Покровском последние недели. И вот такой кулак из технологий вместе с пехотой превращается в большую проблему. Это должно стимулировать нас найти решение, как этому противодействовать,

– подчеркнул военный обозреватель.

Ситуация на фронте: кратко