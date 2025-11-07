К слову, более 90 процентов запущенных дронов ССО достигли своей цели. Авиационные и военные эксперты специально для 24 Канала разобрали эффектную атаку по временно оккупированному Донецку, оценили ее последствия и предположили, как этот удар повлияет на дроновые атаки по Украине.

Читайте также Украина погрузит москвичей в глубокую тьму: когда это может произойти и чего ждать от россиян

Во что россияне превратили Донецкий аэропорт?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал, что россияне сделали военный хаб из Макеевки, Ясиноватой и Донецка после того, как отодвинули фронт на дальность более 50 километров. Этот хаб включает не только расположение российских войск, а также предприятия, на которых собирают дроны.

Долго искали точку, куда нанести удар, чтобы сдетонировал боезаряд. Сдетонировала не одна тонна боеприпасов. Это комплексная работа Главного управления разведки, Службы безопасности Украины, партизан, которые инфильтрированы в российскую армию,

– добавил Свитан.

Большое аэродромное поле Донецкого аэропорта россияне используют как пусковую площадку. К тому же на этом аэродромном поле расположены склады техники и боеприпасов. Кроме этого, сам аэродром имеет подземные уровни.

По его словам, боевая часть беспилотника, весом даже в несколько килограммов, могла спровоцировать такую масштабную детонацию.

О военном хабе россиян в Донецке: смотрите видео

Почему важно уничтожать подобные объекты?

Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский сказал, что Россия пытается обустраивать как можно ближе пункты запуска "Шахедов" для того, чтобы существенно нагрузить нашу противовоздушную оборону. Подобные пусковые площадки есть не только в Донецке, а еще в Крыму и Луганском аэропорту.

Россияне активно накапливают большое количество вооружения, используют самолеты, аэродромы, вертолеты вдоль линии боевого соприкосновения, причем безнаказанно.

Чем бить по этой территории? У нас есть определенное количество вооружения, но надо существенно масштабировать наши способности, потому что Украина должна достойно отвечать врагу для того, чтобы у него даже не было времени на перезарядку,

– отметил Храпчинский.

По его словам, последнее время гораздо больше стало ударов класса midle strike – удары в 300-километровой зоне. Это может помогать активно выбивать логистику врага и ломать некоторые склады, которые они безопасно использовали на этом расстоянии.

Обратите внимание! Командующий СБС ВСУ "Мадьяр" сообщил, что это была совместная операция ССО, РВиА и бригадной разведки 414 ОБр СБС "Птицы Мадьяра". Подготовка к ней длилась несколько месяцев.

Предоставление нам возможности использовать Storm Shadow, увеличение некоторых наших собственных возможностей, попытка переориентировать даже наш "дипстрайк" на более короткую дистанцию для того, чтобы наносить удары, – это положительный момент, потому что такие удары должны происходить ежедневно.

Как удар по базе БПЛА повлияет на дроновые атаки по Украине?

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что работа, которую делали Силы обороны еще с 2022 года, прореживая российские системы противовоздушной обороны, теперь действительно дает плоды. К слову, ГУРовцы даже физически высаживались на Крымский полуостров.

Россия на оккупированных и даже своих территориях не способна себя защитить. Ведь теперь средства ПВО сконцентрированы возле Москвы в несколько рядов, потому что высшее военно-политическое руководство России в панике.

Важно! В конце октября беспилотники массированно атаковали Москву, что нанесло финансовый ущерб России, а также репутационный ущерб самому Путину.

"Такие удары дают нам конкретные математические показатели. Речь идет о том, что на этой базе, вероятнее всего, хранилось около 1000 готовых "Шахедов", а также 1500 боевых частей для производства", – сказал Жмайло.

С января по октябрь 2025 года россияне в среднем применяли в месяц 4400 "Шахедов". То есть Силы обороны одним махом отминусовали 1/4 возможностей россиян. Конечно, оккупанты имеют запасы, потому что штампуют около 175 единиц в день, но это не только "Шахеды", но и дроны-обманки "Герберы".

Можно сказать, что такие запасы понемногу уменьшаются и по крайней мере это направление пока будет на паузе, потому что после этого удара не фиксировались пуски,

– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Также во временно оккупированном Донецке была поражена важная инфраструктура, в частности помещения, командные пункты, которые использовали для того, чтобы управлять "Шахедами" на определенном отрезке. Ранее это было расстояние примерно 70 километров, но сейчас оно увеличивается, ведь россияне постоянно совершенствуются с помощью Китая, Ирана, КНДР и других союзников.

Итак, это однозначно достаточно результативный удар, и по крайней мере Донецкое направление точно определенное время не будет использоваться врагом.

Последние атаки по России: что известно?