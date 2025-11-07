До слова, понад 90 відсотків запущених дронів ССО досягли своєї цілі. Авіаційні та військові експерти спеціально для 24 Каналу розібрали ефектну атаку по тимчасово окупованому Донецьку, оцінили її наслідки та припустили, як цей удар вплине на дронові атаки по Україні.

У що росіяни перетворили Донецький аеропорт?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів, що росіяни зробили військовий хаб з Макіївки, Ясинуватої та Донецька після того, як відсунули фронт на дальність понад 50 кілометрів. Цей хаб включає не тільки розташування російських військ, а також підприємств, на яких складають дрони.

Довго шукали точку, куди завдати удар, щоб здетонував боєзаряд. Здетонувала не одна тонна боєприпасів. Це комплексна робота Головного управління розвідки, Служби безпеки України, партизанів, які інфільтровані у російську армію,

– додав Світан.

Велике аеродромне поле Донецького аеропорту росіяни використовують як пусковий майданчик. До того ж на цьому аеродромному полі розташовані склади техніки та боєприпасів. Крім цього, сам аеродром має підземні рівні.

За його словами, бойова частина безпілотника, вагою навіть у декілька кілограмів могла спровокувати таку масштабну детонацію.

Чому важливо знищувати подібні об'єкти?

Колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський сказав, що Росія намагається облаштовувати якомога ближчі пункти запуску "Шахедів" для того, щоб суттєво навантажити нашу протиповітряну оборону. Подібні пускові майданчики є не тільки у Донецьку, а ще є в Криму та Луганському аеропорту.

Росіяни активно накопичують велику кількість озброєння, використовують літаки, аеродроми, гелікоптери вздовж лінії бойового зіткнення, причому безкарно.

Чим бити по цій території? У нас є певна кількість озброєння, але треба суттєво масштабувати наші спроможності, тому що Україна повинна гідно відповідати ворогу для того, щоб у нього навіть не було часу на перезаряджання,

– зауважив Храпчинський.

За його словами, останнім часом набагато більше стало ударів класу midle strike – удари в 300-кілометровій зоні. Це може допомагати активно вибивати логістику ворога і ламати деякі склади, які вони безпечно використовували на цій відстані.

Зверніть увагу! Командувач СБС ЗСУ "Мадяр" повідомив, що це була спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра". Підготовка до неї тривала кілька місяців.

Надання нам можливості використовувати Storm Shadow, збільшення деяких наших власних спроможностей, спроба переорієнтувати навіть наш "діпстрайк" на коротшу дистанцію для того, щоби завдавати ударів – це позитивний момент, тому що такі удари повинні відбуватися щодня.

Як удар по базі БпЛА вплине на дронові атаки по Україні?

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначив, що робота, яку робили Сили оборони ще з 2022 року, проріджуючи російські системи протиповітряної оборони, тепер дійсно дає плоди. До слова, ГУРівці навіть фізично висаджувалися на Кримський півострів.

Росія на окупованих та навіть своїх територіях не здатна себе захистити. Адже тепер засоби ППО сконцентровані біля Москви в декілька рядів, тому що вище військово-політичне керівництво Росії в паніці.

Важливо! Наприкінці жовтня безпілотники масовано атакували Москву, що завдало фінансових збитків Росії, а також репутаційну шкоду самому Путіну.

"Такі удари дають нам конкретні математичні показники. Йдеться про те, що на цій базі, найімовірніше, зберігалося близько 1000 готових "Шахедів", а також 1500 бойових частин для виробництва", – мовив Жмайло.

З січня по жовтень 2025 року росіяни в середньому застосовували на місяць 4400 "Шахедів". Тобто Сили оборони одним махом відмінусувати 1/4 спроможностей росіян. Звісно, окупанти мають запаси, тому що штампують близько 175 одиниць на день, але це не лише "Шахеди", а й дрони-обманки "Гербери".

Можна сказати, що такі запаси потроху зменшуються і принаймні цей напрямок поки що буде на паузі, бо після цього удару не фіксувалися пуски,

– зауважив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Також у тимчасово окупованому Донецьку було уражено важливу інфраструктуру, зокрема приміщення, командні пункти, які використовували для того, щоб керувати "Шахедами" на певному відтинку. Раніше це була відстань приблизно 70 кілометрів, але зараз вона збільшується, адже росіяни постійно удосконалюються за допомогою Китаю, Ірану, КНДР та інших союзників.

Отже, це однозначно досить результативний удар й принаймні Донецький напрямок точно певний час не буде використовуватися ворогом.

