Як розповів в ефірі 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, у росіян також є серйозні проблеми. Насамперед через те, що вони записали 5 українських областей у свою конституцію.

До теми Не піхота, – військовий оглядач назвав головний фактор, чому росіяни просунулися на Донеччині

Які 2 області пріоритетні для ворога?

Жодна з цих областей не є повністю під контролем ворога. Тому росіянам нічого не залишається, як далі тиснути на фронті, сподіваючись здобути хоч якісь результати. Вони спробують взяти під повний контроль Луганську, Донецьку області, а потім Запорізьку та Херсонську.

Для того, щоб захопити Херсонщину, окупантам треба перейти Дніпро. Це нереально у найближчі роки, бо засобів не вистачає. Отже, доведеться робити спроби захопити Запорізьку.

Це можливо, якщо рухатися від Покровська у бік Запоріжжя. Росіяни намагаються реалізувати такий план – вийти до дороги Донецьк – Запоріжжя на селище Покровське, яке розташоване північніше Гуляйполя,

– зауважив Роман Світан.

Така загроза зберігається у найближчі місяці. Навряд чи окупанти підуть на Павлоград чи Дніпро, оскільки їхня головна "програма" не виконана. Вони можуть використати Дніпропетровщину лише як плацдарм, щоб рухатися на Запоріжжя чи Добропілля.

"Якщо Росія все-таки захопить Покровська, то вони перекидатимуть сили на Запорізький та Слов'янський напрямки. Поки ми втримуємо місто – росіяни не мають стратегічної перспективи рухатися в бік Дніпра", – підкреслив полковник запасу ЗСУ.

До того ж ворогу не можна давати можливості на оперативну паузу, накопичення сил і засобів. Адже в такому випадку вони швидше почнуть рух на Дніпро. Попри це можливостей у росіян на такий наступ наразі немає.

Яка ситуація на різних напрямках фронту?