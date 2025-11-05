Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що в українських сил є перспективи вибити росіян із Куп'янська. Це дуже важливо зробити.

Яка ситуація на Харківщині?

За словами Андрія Ткачука, ключове, що зараз вдається робити – утримувати лівобережжя річки Оскіл. Там ситуація дуже непроста.

"Але завдяки хорошим та якісним підрозділом, зокрема підрозділ "Ахіллес", вдається утримувати ворога, щоб він не пройшов до берега річки Оскіл", – сказав він.

Майор ЗСУ та політолог пояснив, якби окупантам вдалось просунутись до річки Оскіл, то на південь від Покровська росіяни мали б змогу долітати безпілотниками до важливих населених пунктів, які забезпечують логістику Сил оборони.

Мовиться про постачання всього необхідного для протидії ворожим атакам на Куп'янськ.

Що відбувається поблизу Куп'янська: дивіться на карті

На думку Ткачука, допоки українські військові утримують свої позиції поблизу Осколу, то є всі шанси за цей час зачистити Куп'янськ і витіснити звідти ворога.

