Про таке він розповів під час брифінгу, передає 24 Канал.

Яка ситуація в Куп'янську?

Глава держави зазначив, що дати проведення зачистки міста від російських загарбників вже визначені, однак з міркувань безпеки наразі їх не розголошують.

Куп'янськ на Харківщині залишається одним із головних напрямків бойових дій. Російські війська продовжують спроби повністю захопити місто, але без успіху. За даними DeepState, окупанти активізували атаки на лівому березі Осколу та просунулися в напрямку села Піщане.

Водночас заяви Кремля про нібито оточення українських підрозділів не відповідають дійсності, хоча ситуація в місті залишається напруженою через постійні штурми й обстріли.

Водночас на Лиманському та Краматорському напрямках, за словами Зеленського, ситуація залишається стабільною.

У Костянтинівці продовжуються бої без суттєвих змін, а операція в районі Добропілля триває.

Президент також передав слова Головнокомандувача, який повідомив, що українські сили просунулися ще на 2 – 3 кілометри, водночас ворог утратив ініціативу на цьому напрямку.

За даними розвідки та перехоплень, Росія намагається перегрупуватися й готує сили для можливого реваншу.