Як змінили РНБО і що це дасть?
Указ Зеленського №816/2025 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України" передбачає певні зміни для РНБО. Він набирає чинності з 3 листопада.
Президент затвердив граничну чисельність працівників Апарату РНБО – 252 штатні одиниці. Таким чином, вона зросла, адже раніше їх було 237.
Також затверджено структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України:
- секретар Ради національної безпеки і оборони України;
- перші заступники секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- заступники секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України;
- перший заступник керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України;
- заступники керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України;
- служба секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- служба керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України;
- служба з питань стратегічного планування та аналізу;
- Департамент внутрішньої безпеки;
- Департамент масової інформації;
- Департамент з питань воєнної безпеки, мобілізації та територіальної безпеки;
- Департамент з питань оборонно-промислового комплексу, військово-технічного співробітництва та експортного контролю;
- Департамент з питань інформаційної безпеки і кіберзахисту;
- Служба забезпечення Головного ситуаційного центру України та розвитку інформаційних технологій;
- Департамент з питань зовнішньої безпеки і розвідки;
- Департамент з питань стратегічного діалогу та післявоєнного врегулювання;
- Департамент з питань економічної, фінансової безпеки та з питань санкцій;
- Департамент з питань критичної інфраструктури та енергетичної безпеки;
- Департамент з питань державної і громадської безпеки;
- Департамент з питань гуманітарної безпеки та координації кризового реагування;
- Департамент з питань міжнародного співробітництва;
- служба бухгалтерського обліку і фінансового забезпечення;
- служба організаційного та документального забезпечення;
- адміністративно-господарська служба;
- служба управління персоналом;
- юридична служба;
- служба режимно-секретної роботи;
- головний державний аудитор;
- головний спеціаліст із внутрішнього контролю.
Цікаво! З 14 жовтня першим заступником секретаря РНБО є Євген Острянський. Він офіцер із понад 30-річним досвідом військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні.
Це рішення не лише про організаційні зміни. Це – про ефективність у час війни. Коли кожне рішення має працювати на оборону, економіку і силу держави, РНБО повинна залишатися центром координації, який забезпечує результат,
– прокоментував Рустем Умеров.
Він пояснив, що держава змінює підхід: має бути менше бюрократії, натомість більше системності, швидкості й відповідальності.
"Усі рішення, що ухвалюються в секторі безпеки й оборони, мають не лише бути узгоджені, а й виконані", – акцентував посадовець.
Нова структура РНБО буде сфокусована на ключових напрямках національної безпеки: війна і перемога, розвиток оборонно-промислового комплексу, кібербезпека та інформаційна політика, економічна й енергетична безпека, зовнішня і внутрішня безпека.
Останні заяви РНБО
Керівник Центру протидії дезінформації, який входить в РНБО, Андрій Коваленко, говорить: Росія поширює фейки про блекаут. Окупанти або актуалізують старі відео, які описують відключення, або використовують штучний інтелект.
А зустріч Трампа та Сі в Сеулі Коваленко прокоментував так: Росія більше не потрібна ні Пекіну, ні Вашингтону. Адже ті укладають домовленості за спиною в Путіна.