Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ №779/2025, оприлюднений на сайті президента у вівторок, 14 жовтня. Уже призначено нову особу.

Дивіться також Однокурсник Єрмака й кадровий дипломат: біографія постпреда при Раді Європи Миколи Точицького

Що відомо про звільнення Хомчака?

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерал-полковника Руслана Хомчака з посади.

Звільнити Хомчака Руслана Борисовича з посади Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки й оборони України,

– ідеться у документі.

Хомчак також обіймав посади Головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу ЗСУ. На посаді заступника секретаря РНБО перебував з 2021 року. Відомий боями за Іловайськ 2014 року, в яких українські війська зазнали значних втрат.

Кого призначили натомість?

Згідно з указом №780/2025, першим заступником секретаря РНБО замість Руслана Хомчака став Євген Острянський. Це кадровий військовий, нараз обіймає посаду заступника начальника Генштабу Збройних Сил України.

Призначити Острянського Євгенія Вікторовича Першим заступником Секретаря Ради національної безпеки й оборони України,

– ідеться в указі.

Рустем Умєров, коментуючи призначення, зазначив, що Євгеній Острянський є офіцером із понад тридцятирічним досвідом військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні.

За його словами, на посаді він займатиметься координацією всіх питань із сектором Сил безпеки й оборони для посилення війська, а також координацією та підготовкою засідань Ставки Верховного Головнокомандувача.

Інші нещодавні кадрові зміни