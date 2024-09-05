Після звільнення Олександра Ткаченка у липні 2023 року, Міністерство культури та інформаційної політики понад рік було без постійного очільника – обов'язки міністра виконував Ростислав Карандєєв. Та 5 вересня Верховна Рада призначила на посаду Миколу Точицького – заступника керівника Офісу Президента та кадрового дипломата.

Біографію нового міністра читайте у матеріалі 24 Каналу.

Освіта та початок дипломатичної кар'єри

Народився Микола Точицький 22 вересня 1967 року на Вінниччині. Після закінчення школи в селі Уладівське пройшов дворічну військову службу.

Опісля вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на факультет романо-германської філології, який закінчив у 1993 році за спеціальністю філолога та перекладача з французької й англійської мов. Потім вступив на магістратуру в Інститут міжнародних відносин КНУ, який закінчив у 1995 році, захистивши дипломну роботу на тему "Легітимність застосування ядерної зброї".

У 1999 році завершив навчання у Женевському центрі політики безпеки.

Під час навчання на магістратурі почав працювати в МЗС, спершу як аташе, а потім як третій секретар Управління контролю над озброєнням та роззброєнням. Там він пропрацював 2 роки.



Микола Точицький / Фото з фейсбук-сторінки міністра

У 1995 році вирушив у Бельгію, де працював у посольстві України як третій, а пізніше як другий секретар. У 1998 році повернувся до Києва, де почав працювати на посадах першого секретаря й радника Департаменту з питань політики та безпеки та першого секретаря Управління контролю над озброєнням та науково-технічного співробітництва МЗС.

У 2001 році Точицького призначили на посаду радника Постійного Представництва України при Раді Європи, та у 2003 році знову повернувся до МЗС, де був першим заступником директора, згодом – директором Кабінету Міністра закордонних справ України.



Микола Точицький (по центру) / Фото з фейсбук-сторінки міністра

У 2004 році його призначили на посаду начальника Управління консульської служби МЗС України, а вже наступного року відправили до США, де він працював на посаді генерального консула України в Сан-Франциско.

Надзвичайний та повноважний посол

У 2008 році Микола Точицький знову повернувся до України, де був призначений на посаду першого заступника керівника, згодом – керівника Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату Президента України Віктора Ющенка.

У 2009 році Точицькому присвоєного дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

У 2010 році дипломат отримав посаду постійного представника України в Раді Європи, де працював наступні 6 років, поки не отримав призначення на посаду представника України в Європейському Союзі, де працював до 2021 року.



Микола Точицький (по центру) / Фото з фейсбук-сторінки міністра

У цей же період за сумісництвом був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Бельгії та в Люксембурзі й представником України при Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

У 2021 році знову повернувся до Києва, де обійняв посаду заступника міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. На цій посаді він працював до квітня 2024 року. Тоді його перевели до Офісу Президента на посаду заступника керівника – Андрія Єрмака. За даними "Української правди" – Микола Точицький та Андрій Єрмак були однокурсниками в КНУ імені Шевченка.

Я паралельно навчався ще і на романо-германському факультеті. Плюс ще дві роботи, як у кожного з нас на ті часи. Тому, окрім того, що бачились на парах, добре вчились та бігли на свою працю чи інший факультет – мені про ті часи і сказати нічого,

– так розповідав Точицький про цей період.



Микола Точицький / Фото з фейсбук-сторінки міністра

Культурна дипломатія Точицького

За час перебування на посаді посла в Бельгії, Микола Тучицький підтримував та ініціював проєкти культурної дипломатії. На його думку, культурні заходи сприяють зближенню держав не менше, ніж робота дипломатів.

Зокрема, в Бельгії були проведені такі заходи:

Дні українського кіно у брюссельському культурному центрі "Bozar" ;

5 виставок картин Івана Марчука (ще 2 – у Люксембурзі);

5 виставок Романа Мініна;

виставки фотографа Сергія Святченка та криворізької художниці Зої Скоропаденко;

вечір дегустації українських вин;

встановлення пам'ятника французькій королеві Анні Ярославни у місті Арлон;

літературні зустрічі, зокрема з Оксаною Забужко.



Микола Точицький / Фото з фейсбук-сторінки міністра

Це тільки невеликий перелік культурних заходів. Точицький, як і його дружина Тамара, переконані у важливості культурної дипломатії, завдяки якій світ може нас зрозуміти та пізнати, а ми можемо заявити про свою самобутність, аби викорінити сприйняття нас як "частини Росії".

Особисте життя Миколи Точицького

Микола Точицький, як вже згадано, одружений. Його дружина Тамара в час роботи свого чоловіка послом у Бельгії та Люксембурзі всіляко долучалася до реалізації культурних проєктів та пропагуванні культурної дипломатії.



Микола й Тамара Точицькі / Фото з фейсбук-сторінки міністра

Подружжя виховує двох синів.