После увольнения Александра Ткаченко в июле 2023 года, Министерство культуры и информационной политики более года было без постоянного руководителя – обязанности министра исполнял Ростислав Карандеев. Но 5 сентября Верховная Рада назначила на должность Николая Точицкого – заместителя руководителя Офиса Президента и кадрового дипломата.

Биографию нового министра читайте в материале 24 Канала.

Образование и начало дипломатической карьеры

Родился Николай Точицкий 22 сентября 1967 года в Винницкой области. После окончания школы в селе Уладовское прошел двухлетнюю военную службу.

После поступил в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко на факультет романо-германской филологии, который закончил в 1993 году по специальности филолога и переводчика с французского и английского языков. Затем поступил на магистратуру в Институт международных отношений КНУ, который закончил в 1995 году, защитив дипломную работу на тему "Легитимность применения ядерного оружия".

В 1999 году завершил обучение в Женевском центре политики безопасности.

Во время учебы на магистратуре начал работать в МИД, сначала как атташе, а затем как третий секретарь Управления контроля над вооружением и разоружением. Там он проработал 2 года.



Николай Точицкий / Фото с фейсбук-страницы министра

В 1995 году отправился в Бельгию, где работал в посольстве Украины как третий, а позже как второй секретарь. В 1998 году вернулся в Киев, где начал работать на должностях первого секретаря и советника Департамента по вопросам политики и безопасности и первого секретаря Управления контроля над вооружением и научно-технического сотрудничества МИД.

В 2001 году Точицкого назначили на должность советника Постоянного Представительства Украины при Совете Европы, и в 2003 году снова вернулся в МИД, где был первым заместителем директора, впоследствии – директором Кабинета Министра иностранных дел Украины.



Николай Точицкий (по центру) / Фото с фейсбук-страницы министра

В 2004 году его назначили на должность начальника Управления консульской службы МИД Украины, а уже в следующем году отправили в США, где он работал в должности генерального консула Украины в Сан-Франциско.

Чрезвычайный и полномочный посол

В 2008 году Николай Точицкий снова вернулся в Украину, где был назначен на должность первого заместителя руководителя, впоследствии – руководителя Главной службы по вопросам международного сотрудничества Секретариата Президента Украины Виктора Ющенко.

В 2009 году Точицкому присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

В 2010 году дипломат получил должность постоянного представителя Украины в Совете Европы, где работал следующие 6 лет, пока не получил назначение на должность представителя Украины в Европейском Союзе, где работал до 2021 года.



Николай Точицкий (по центру) / Фото с фейсбук-страницы министра

В этот же период по совместительству был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Бельгии и в Люксембурге и представителем Украины при Европейском Сообществе по атомной энергии.

В 2021 году снова вернулся в Киев, где занял должность заместителя министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. На этой должности он работал до апреля 2024 года. Тогда его перевели в Офис Президента на должность заместителя руководителя – Андрея Ермака. По данным "Украинской правды" – Николай Точицкий и Андрей Ермак были однокурсниками в КНУ имени Шевченко.

Я параллельно учился еще и на романо-германском факультете. Плюс еще две работы, как у каждого из нас по тем временам. Поэтому, кроме того, что виделись на парах, хорошо учились и бежали на свою работу или другой факультет – мне о тех временах и сказать нечего,

– так рассказывал Точицкий об этом периоде.



Николай Точицкий / Фото с фейсбук-страницы министра

Культурная дипломатия Точицкого

За время пребывания в должности посла в Бельгии, Николай Тучицкий поддерживал и инициировал проекты культурной дипломатии. По его мнению, культурные мероприятия способствуют сближению государств не менее, чем работа дипломатов.

В частности, в Бельгии были проведены следующие мероприятия:

Дни украинского кино в брюссельском культурном центре "Bozar" ;

5 выставок картин Ивана Марчука (еще 2 – в Люксембурге);

5 выставок Романа Минина;

выставки фотографа Сергея Святченко и криворожской художницы Зои Скоропаденко;

вечер дегустации украинских вин;

установление памятника французской королеве Анне Ярославне в городе Арлон;

литературные встречи, в частности с Оксаной Забужко.



Николай Точицкий / Фото с фейсбук-страницы министра

Это только небольшой перечень культурных мероприятий. Точицкий, как и его жена Тамара, убеждены в важности культурной дипломатии, благодаря которой мир может нас понять и узнать, а мы можем заявить о своей самобытности, чтобы искоренить восприятие нас как "части России".

Личная жизнь Николая Точицкого

Николай Точицкий, как уже упомянуто, женат. Его жена Тамара во время работы своего мужа послом в Бельгии и Люксембурге всячески участвовала в реализации культурных проектов и пропаганде культурной дипломатии.



Николай и Тамара Точицкие / Фото с фейсбук-страницы министра

Супруги воспитывают двух сыновей.