Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ №779/2025, обнародованный на сайте президента во вторник, 14 октября. Уже назначено новое лицо.

Что известно об увольнении Хомчака?

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерал-полковника Руслана Хомчака с должности.

Уволить Хомчака Руслана Борисовича с должности Первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины,

– говорится в документе.

Хомчак также занимал должности Главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба ВСУ. В должности заместителя секретаря СНБО находился с 2021 года. Известен боями за Иловайск 2014 года, в которых украинские войска понесли значительные потери.

Кого назначили взамен?

Согласно указу №780/2025, первым заместителем секретаря СНБО вместо Руслана Хомчака стал Евгений Острянский. Это кадровый военный, сейчас занимает должность заместителя начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Назначить Острянского Евгения Викторовича Первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины,

– говорится в указе.

Рустем Умеров, комментируя назначение, отметил, что Евгений Острянский является офицером с более чем тридцатилетним опытом военной службы, специалист в стратегическом планировании и оборонном управлении.

По его словам, в должности он будет заниматься координацией всех вопросов с сектором Сил безопасности и обороны для усиления войска, а также координацией и подготовкой заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего.

