Соответствующий указ №657/2025 от 25 августа размещен на сайте главы государства. Об этом сообщает 24 Канал.
Что известно о новом назначении Зеленского?
"Назначить Хмару Евгения Леонидовича начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины", – говорится в документе.
Вместе с этим другим указом Президента №656/2025 Хмара уволен с предыдущей должности – главы Центра специальных операций борьбы с терроризмом, а также защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.
"Уволить Хмару Евгения Леонидовича с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", – говорится там.
14 апреля 2023 года Зеленский назначил Евгения Хмару руководителем именно этого подразделения Службы безопасности.
Что известно о последних операциях СБУ?
- Дроны СБУ и ССО 24 августа нанесли огневое поражение по инфраструктурному объекту на территории морского терминала "Усть-Луга". Это вторая успешная атака на Усть-Луга в этом году.
- СБУ задержала 37-летнего херсонца, который работал на российские спецслужбы, собирая для вражеских диверсантов информацию об украинской обороне возле Днепра.