Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующий указ президента Украины.

Смотрите также На встрече Люблинского треугольника обсудили разблокирование процесса вступления Украины в ЕС

Что известно о назначении Точицкого?

В указе президента Зеленского от 20 августа 2025 года указано, что теперь Николай Точицкий стал постоянным представителем при Совете Европы.

До апреля 2024 года Точицкий был заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, а позже – заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Николай Точицкий начал карьеру как атташе и работал консулом. Кроме того, был также послом в Бельгии и Люксембурге.

В 2009 году дипломату присвоили дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В 2010 году он возглавил постоянное представительство Украины при Совете Европы, где работал шесть лет. После чего был назначен представителем Украины в Европейском Союзе, должность которого занимал до 2021 года.

В сентябре 2024-го Точицкий возглавил Министерство культуры и стратегических коммуникаций, а в июле 2025 года оставил должность во время перезагрузки правительства.

Теперь он будет представлять Украину при Совете Европы, заменив Бориса Тарасюка, который занимал эту должность с 2019 года.

Что известно о недавних назначениях Зеленского?