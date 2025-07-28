Об этом свидетельствует указ №556/2025, подписанный и обнародованный в понедельник, 28 июля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Что известно о Светлане Залищук?

Владимир Зеленский назначил Светлану Залищук чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Швеция.

Известно, что Светлана Залищук родилась 24 октября 1982 года в городе Жашкове Черкасской области. В течение 2014 – 2019 годов она занимала должность народного депутата Верховной Рады VIII созыва.

До начала своей политической карьеры Светлана Залищук работала репортером на "5 канале". Кроме того, женщина занимала должности в пресс-службах Кабинета Министров, а также администрации Президента.

Более того, она была одной из координаторов общественной организации "Центр UA" и приобщалась к созданию инициатив, направленных на продвижение реформ и внедрение общественного контроля.

В парламенте, как известно, Светлана Залищук возглавляла подкомитет по вопросам евроатлантической интеграции и входила в состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Кроме вышеупомянутого, чиновница участвовала в международных конференциях и форумах, связанных с демократией, реформами и правами человека.

Напомним, недавно Владимир Зеленский после совещания с министром иностранных дел Андреем Сибигой назначил 16 новых послов. Для каждого нового посла определили персональные задачи.