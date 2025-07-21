Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост президента.

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Кого назначили новыми послами Украины

Глава государства назначил новых представителей Украины. Некоторые займут несколько должностей.

Финализировали долгий процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины. Назначил 16 послов. Для каждого определили персональные задачи и критерии оценки результативности. Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев,

– написал Зеленский.

Новые послы Украины:

Александр Щерба – посол Украины в Южно-Африканской Республике;

Юрий Токарь – посол Украины в Кении и постоянный представитель Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), постоянный представитель Украины при Программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат);

Максим Субх – посол в Кувейте;

Юлия Соколовская – госпожа посол в Испании и постоянный представитель Украины при Всемирной туристической организации (ВТО);

Ольга Селих – посол в Омане;

Андрей Плахотнюк – посол в Канаде и представитель Украины при Международной организации гражданской авиации (IKAO);

Сергей Погорельцев – посол в Мексике;

Сергей Нежинский – посол на Кипре;

Геннадий Надоленко – посол в Малайзии;

Ярослав Мельник – посол в Бельгии;

Юрий Лутовинов – посол в Японии;

Андрей Касьянов – посол в Анголе;

Владимир Боечко – посол в Эстонии;

Владимир Бачинский – посол в Боснии и Герцеговине;

Александр Балануца – посол в Объединенных Арабских Эмиратах и постоянный представитель Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA);

Александр Воронин – посол в Алжире.

Еще Зеленский дал поручение Минобороны, которое касается оружия.