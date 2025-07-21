Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента.

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Кого призначили новими послами України

Глава держави призначив нових представників України. Дехто обійме декілька посад.

Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів. Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності. Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців,

– написав Зеленський.

Нові посли України:

Олександр Щерба – посол України в Південно-Африканській Республіці;

Юрій Токар – посол України в Кенії і постійний представник України при Програмі Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), постійний представник України при Програмі Організації Об'єднаних Націй з населених пунктів (ООН-Хабітат);

Максим Субх – посол в Кувейті;

Юлія Соколовська – пані посол в Іспанії і постійна представниця України при Всесвітній туристичній організації (ВТО);

Ольга Селих – посол в Омані;

Андрій Плахотнюк – посол в Канаді і представник України при Міжнародній організації цивільної авіації (IKAO);

Сергій Погорєльцев – посол в Мексиці;

Сергій Ніжинський – посол на Кіпрі;

Геннадій Надоленко – посол в Малайзії;

Ярослав Мельник – посол в Бельгії;

Юрій Лутовінов – посол в Японії;

Андрій Касьянов – посол в Анголі;

Володимир Боєчко – посол в Естонії;

Володимир Бачинський – посол в Боснії і Герцеговині;

Олександр Балануца – посол в Об'єднаних Арабських Еміратах і постійний представник України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA);

Олександр Воронін – посол в Алжирі.

Іще Зеленський дав доручення Міноборони, яке стосується зброї.