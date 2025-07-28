Про це свідчить указ №556/2025, підписаний та оприлюднений у понеділок, 28 липня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Що відомо про Світлану Заліщук?

Володимир Зеленський призначив Світлану Заліщук надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Швеція.

Відомо, що Світлана Заліщук народилася 24 жовтня 1982 року в місті Жашкові Черкаської області. Упродовж 2014 – 2019 років вона обіймала посаду народної депутатки Верховної Ради VIII скликання.

До початку своєї політичної кар’єри Світлана Заліщук працювала репортеркою на "5 каналі". Крім того, жінка обіймала посади у пресслужбах Кабінету Міністрів, а також адміністрації Президента.

Ба більше, вона була однією з координаторок громадської організації "Центр UA" і долучалася до створення ініціатив, спрямованих на просування реформ та запровадження громадського контролю.

У парламенті, як відомо, Світлана Заліщук очолювала підкомітет із питань євроатлантичної інтеграції та входила до складу української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Крім вищезгаданого, посадовиця брала участь у міжнародних конференціях і форумах, пов'язаних із демократією, реформами та правами людини.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський після наради з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою призначив 16 нових послів. Для кожного нового посла визначили персональні завдання.