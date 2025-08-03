Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Зеленского.

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Кто возглавил Воздушные силы?

Утром президент поздравил с Днем Воздушных сил. А днем подписал приказ о назначении командующего ВС.

Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. И самое главное, чтобы и в дальнейшем украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: Вооруженные Силы Украины, Генеральный штаб, Министерство обороны Украины, команды наших партнеров и профессиональные и неравнодушные эксперты, которые желают Украине силы и победы,

– написал Зеленский.



Анатолий Кривоножко – новый командующий ВС / Скриншот 24 Канала



Зеленский поздравил Кривоножко с назначением / Скриншот 24 Канала

Анатолий Кривоножко после увольнения Николая Олещука в августе 2024 года временно исполнял обязанности командующего ВС. Теперь же он официально – командующий Воздушными силами ВСУ.

Новый командующий ВС Кривоножко – Герой Украины

С 2006 по 2008 годы Анатолий Кривоножко был командиром 114 бригады тактической авиации, которая базируется в Ивано-Франковске. Затем перешел на должность заместителя командующего ВС ВСУ.

В 2015 году Кривоножко назначили командующим воздушного командования "Центр". На этой должности он находился до своего назначения временно исполняющим обязанности командующего Воздушными силами в 2024-м.

Военный участвовал в АТО, ООС, в отражении вражеской агрессии после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Он – Герой Украины, имеет орден Даниила Галицкого, орден Богдана Хмельницкого с отличиями III степени и II степени.