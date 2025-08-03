Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Зеленського.

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Хто очолив Повітряні сили?

Зранку президент привітав з Днем Повітряних сил. А вдень підписав наказ про призначення командувача ПС.

Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України. І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги,

– написав Зеленський.



Анатолій Кривоножко – новий командувач ПС / Скриншот 24 Каналу



Зеленський привітав Кривоножка з призначенням / Скриншот 24 Каналу

Анатолій Кривоножко після звільнення Миколи Олещука в серпні 2024 року тимчасово виконував обов'язки командувача ПС. Тепер же він офіційно – командувач Повітряними силами ЗСУ.

Новий командувач ПС Кривоножко – Герой України

З 2006 по 2008 роки Анатолій Кривоножко був командиром 114 бригади тактичної авіації, яка базується в Івано-Франківську. Потім перейшов на посаду заступника командувача ПС ЗСУ.

У 2015 році Кривоножка призначили командувачем повітряного командування "Центр". На цій посаді він перебував до свого призначення тимчасовим виконувачем обов'язків командувача Повітряних сил у 2024-му.

Військовий брав участь в АТО, ООС, у відбитті ворожої агресії після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Він – Герой України, має орден Данила Галицького, орден Богдана Хмельницького з відзнаками III ступеня та II ступеня.