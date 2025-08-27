Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що відомо про призначення Стефанішиної?

Президент розповів, що указ про призначення посла України у США, він підписав сьогодні, 27 серпня. Він також визначив ключові завдання для оновлення роботи українського посольства.

Головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з Президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України,

– наголосив Зеленський.

Яку посаду раніше обіймала Стефанішина? З 4 червня 2020 року Стефанішину призначили на посаду віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вже 17 липня 2025 року її призначили на посаду Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва із США. Цю посаду вона мала обіймати до затвердження Вашингтоном її кандидатури як посла України у США.

Він додав, що Україна розраховує на швидкий рух у відносинах зі США. Зеленський також подякував Оксані Маркаровій, яка представляла Україну у Вашингтоні від початку повномасштабного вторгнення.

"Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу", – зазначив президент.

Зеленський також поділився, що запропонував Маркаровій і надалі бути в команді, аби "працювати заради України".

