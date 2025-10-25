Крім того, росіяни навчились створюють фейки за допомогою штучного інтелекту. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в етері телемарафону, передає 24 Канал.
Що відомо про нову кампанію Росії?
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що кампанія росіян щодо залякування українців під час ворожих ударів по енергетиці називається "Чорна зима 2.0". Вона триває ще з 2022 року, але зараз ворог змінив підхід.
Зараз Росія почала для цього активно залучає штучний інтелект. Пропагандисти використовують відео дворічної давності, змінюють в них назви українських міст і поширюють у соцмережах кадри з "масовими блекаутами".
Так Росія намагається запевнити, що енергетичну систему України нібито повільніше лагодять, ніж раніше.
Насправді, за даними РНБО, швидкість відновлення енергооб'єктів після російських атак у 2025 році вища, ніж три роки тому.
Відповідно у них задача: налякати усіх українців, що вони усі замерзнуть, але після 2022 року це не спрацьовує,
– зауважив Коваленко.
Останні удари Росії по енергетиці: що відомо?
25 жовтня російські війська вдарили по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині. Під землею перебували 496 працівників. Їх евакуювали, ніхто не постраждав. Це вже сьома атака на вугільні підприємства компанії за два місяці.
26 жовтня в окремих регіонах України запровадять погодинні відключення світла. Енергетики закликають споживачів ощадливо використовувати електроенергію.
Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук у коментарі 24 Каналу зазначив, що у 2025 році Росія змінила тактику ударів по енергосистемі. Тепер замість хаотичних обстрілів ворог зосереджується на точкових цілях, щоб завдати більшої шкоди однією серією атак.