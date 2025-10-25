Крім того, росіяни навчились створюють фейки за допомогою штучного інтелекту. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Що відомо про нову кампанію Росії?

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що кампанія росіян щодо залякування українців під час ворожих ударів по енергетиці називається "Чорна зима 2.0". Вона триває ще з 2022 року, але зараз ворог змінив підхід.

Зараз Росія почала для цього активно залучає штучний інтелект. Пропагандисти використовують відео дворічної давності, змінюють в них назви українських міст і поширюють у соцмережах кадри з "масовими блекаутами".

Так Росія намагається запевнити, що енергетичну систему України нібито повільніше лагодять, ніж раніше.

Насправді, за даними РНБО, швидкість відновлення енергооб'єктів після російських атак у 2025 році вища, ніж три роки тому.

Відповідно у них задача: налякати усіх українців, що вони усі замерзнуть, але після 2022 року це не спрацьовує,

– зауважив Коваленко.

