Кроме того, россияне научились создают фейки с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия использует "разведку боем" в Европе: Буданов назвал 3 цели Путина

Что известно о новой кампании России?

В Центре противодействия дезинформации отметили, что кампания россиян по запугиванию украинцев во время вражеских ударов по энергетике называется "Черная зима 2.0". Она продолжается еще с 2022 года, но сейчас враг изменил подход.

Сейчас Россия начала для этого активно привлекает искусственный интеллект. Пропагандисты используют видео двухлетней давности, меняют в них названия украинских городов и распространяют в соцсетях кадры с "массовыми блэкаутами".

Так Россия пытается заверить, что энергетическую систему Украины якобы медленнее чинят, чем раньше.

На самом деле, по данным СНБО, скорость восстановления энергообъектов после российских атак в 2025 году выше, чем три года назад.

Соответственно у них задача: напугать всех украинцев, что они все замерзнут, но после 2022 года это не срабатывает,
– отметил Коваленко.

Последние удары России по энергетике: что известно?

  • 25 октября российские войска ударили по шахте ДТЭК на Днепропетровщине. Под землей находились 496 работников. Их эвакуировали, никто не пострадал. Это уже седьмая атака на угольные предприятия компании за два месяца.

  • 26 октября в отдельных регионах Украины введут почасовые отключения света. Энергетики призывают потребителей экономно использовать электроэнергию.

  • Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в комментарии 24 Канала отметил, что в 2025 году Россия изменила тактику ударов по энергосистеме. Теперь вместо хаотичных обстрелов враг сосредотачивается на точечных целях, чтобы нанести больший ущерб одной серией атак.