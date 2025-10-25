Кроме того, россияне научились создают фейки с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Что известно о новой кампании России?
В Центре противодействия дезинформации отметили, что кампания россиян по запугиванию украинцев во время вражеских ударов по энергетике называется "Черная зима 2.0". Она продолжается еще с 2022 года, но сейчас враг изменил подход.
Сейчас Россия начала для этого активно привлекает искусственный интеллект. Пропагандисты используют видео двухлетней давности, меняют в них названия украинских городов и распространяют в соцсетях кадры с "массовыми блэкаутами".
Так Россия пытается заверить, что энергетическую систему Украины якобы медленнее чинят, чем раньше.
На самом деле, по данным СНБО, скорость восстановления энергообъектов после российских атак в 2025 году выше, чем три года назад.
Соответственно у них задача: напугать всех украинцев, что они все замерзнут, но после 2022 года это не срабатывает,
– отметил Коваленко.
Последние удары России по энергетике: что известно?
25 октября российские войска ударили по шахте ДТЭК на Днепропетровщине. Под землей находились 496 работников. Их эвакуировали, никто не пострадал. Это уже седьмая атака на угольные предприятия компании за два месяца.
26 октября в отдельных регионах Украины введут почасовые отключения света. Энергетики призывают потребителей экономно использовать электроэнергию.
Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в комментарии 24 Канала отметил, что в 2025 году Россия изменила тактику ударов по энергосистеме. Теперь вместо хаотичных обстрелов враг сосредотачивается на точечных целях, чтобы нанести больший ущерб одной серией атак.