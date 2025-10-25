Прежде всего российский диктатор Владимир Путин таким образом хочет разрушить в голове россиян мнение о том, что Европа сильная и чего-то стоит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Il Foglio.

Смотрите также Буданов раскрыл формулу дальнобойных ударов по России: как и куда бьет Украина

Что сказал Буданов о провокациях России против Европы?

Говоря с журналистом о гибридных атаках и провокациях России против Европы, в частности, диверсиях, кибератаках, нарушении воздушного пространства самолетами и дронами, Буданов объяснил, что "ответ прост".

В военной науке этот тип атаки называется "разведкой боевыми действиями", и есть две, а точнее три, цели, хотя одна из них больше психологическая и для внутреннего использования: Путин готовит россиян, он хочет разрушить в их сознании идею о том, что Европа чего-то стоит, что Европа сильна,

– объяснил он.

А также добавил, что нарушение воздушного пространства дронами тоже имеет свою цель. Таким образом россияне проверяют реакцию европейцев, способность принимать решения и готовность применить силу. Параллельно они выискивают системы ПВО, военные объекты и другие важные места.

Буданов отметил, что фактически это двойное испытание для ЕС, двойная проблема – как политическая, так и военная. А если смотреть вместе и воспринимать все действия россиян – дроны, саботаж заводов и железных дорог, кибератаки – в комплексе, то можно увидеть главную цель российского режима – разжечь антивоенные настроения в европейских странах и в общественном мнении европейцев.

По словам руководителя ГУР, здесь Россия имеет двойную выгоду, ведь если европейцам надоест война, то помощь, которая поступает в Украину, будет сокращена. В то же время россияне распространяют среди европейских людей идею, что им даже не стоит начинать воевать против России.

Заметим, что на вопрос о том, как он оценивает реакцию Европы на это "двойное испытание", Буданов отреагировал смехом, после чего попросил журналиста перейти к следующему пункту разговора.

Какие заявления сделал Буданов о войне в Украине: коротко о главном