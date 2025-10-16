Об этом сообщил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время 13-й встречи Киевской ассоциации военных атташе 14 октября, передает 24 Канал.

Какова главная цель агрессии России сейчас?

По словам Кирилла Буданова, настоящей целью России продолжение войны против Украины и расширение агрессии на страны ЕС и НАТО. Кремль воспринимает эти государства как главную угрозу своему авторитарному режиму.

В ГУР отметили, что в Европе уже начали реализовывать первые доктрины гибридной войны.

Буданов напомнил, что похожий сценарий уже происходил в Украине, результат которого можно наблюдать сейчас.

В ближайшее время, если Кремль не остановить, гибридная агрессия будет только расширяться и усиливаться, как мы все это видели на территории Украины в конце 2013 – в начале 2014 года,

– сказал глава ГУР МО.

Какова вероятность войны России с НАТО?