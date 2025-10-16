Про це повідомив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час 13-ї зустрічі Київської асоціації військових аташе 14 жовтня, передає 24 Канал.

Яка головна мета агресії Росії наразі?

За словами Кирила Буданова, справжньою метою Росії продовження війни проти України та розширення агресії на країни ЄС і НАТО. Кремль сприймає ці держави як головну загрозу своєму авторитарному режиму.

В ГУР наголосили, що у Європі вже почали реалізовувати перші доктрини гібридної війни.

Буданов нагадав, що схожий сценарій вже відбувався в Україні, результат якого можна спостерігати зараз.

Найближчим часом, якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія буде лише розширюватись та посилюватись, як ми всі це бачили на території України в кінці 2013 – на початку 2014 року,

– сказав очільник ГУР МО.

Яка вірогідність війни Росії з НАТО?