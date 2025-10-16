Когда Путин и его окружение почувствуют угрозу для собственной безопасности, это заставит его пересмотреть свои действия относительно Украины. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Петр Олещук.

Tomahawk должны бить по территории врага

Петр Олещук отметил, что США пытаются усилить давление на Россию, на Путина, чтобы добиться от них каких-то договоренностей о прекращении огня. Но в основном пока это ограничивается информационным давлением.

Для Кремля большие потери личного состава не имеют никакого значения. Призывы Дональда Трампа к России задуматься совершенно не подействуют. В частности, чисто информационное давление, что они предоставят Украине Tomahawk, также не сработает. Поэтому принимать конечные решения по поставкам оружия на определенном этапе придется.

Но здесь надо понимать, что просто информационно надавить на Кремль уже не получится. Было слишком много блефа относительно Путина, чтобы он реально верил в это. Поэтому они не смогут убедить Путина в серьезности собственных намерений до того момента, пока Tomahawk где-то в Подмосковье не будут взрываться,

– подчеркнул политолог.

Будут ли эффективны пошлины на Китай?

Также были заявления со стороны США относительно Индии и Китая. Трамп заявил, что Индия якобы согласилась не покупать российскую нефть. А на Китай они планируют наложить уже не 100%, а 500% пошлины, объясняя, что они покупают российскую нефть.

Логика здесь есть, потому что реально Индия и Китай дают большой процент российских денег, которые потом россияне тратят на войну. Но насколько удастся на них надавить таким образом, принудить к каким-то шагам – это уже вопрос достаточно спорный,

– сказал Петр Олещук.

Есть информация, что Штаты стремятся доказать серьезные экономические связи между Россией и Китаем. Должны быть опубликованы новые данные о китайских комплектующих в российском оружии. Однако и раньше от администрации Трампа было много заявлений о различных инициативах. Поэтому нужны действительно конкретные действия, а не слова.

Без эскалации не обойтись

Политолог объяснил, что без эскалации, без того, чтобы максимально поднять ставки, американцы не смогут принудить Россию ни к чему. То есть попытки убедить россиян провалились. Итоговым результатом этого провала стал саммит на Аляске, после чего россияне перешли к откровенным провокациям относительно стран НАТО.

Например, западные санкции больше не столь эффективны из-за фактора Китая, Индии, на которые США не смогли надавить еще при каденции Джо Байдена. Россияне получали через инструменты так называемого параллельного импорта все необходимые комплектующие. Пекин достаточно серьезно начал вкладываться в российский производственный потенциал для того, чтобы впоследствии использовать его наработки для собственного усиления.

Получается, что каких-то особо действенных вариантов, кроме эскалации, не остается. То есть, пока россиянам серьезно не покажут, что лучше остановиться, то они не остановятся. У них просто нет соответствующей мотивации,

– отметил Олещук.

По его словам, на Западе считали, что проще только держать россиян как можно дальше. Оккупанты почувствовали слабость и начали давить туда, надеясь таким образом добиться от Запада отказа поддерживать Украину. Это прямой результат отказа от эскалации.

Остановить их возможно, только задав параметры эскалации самостоятельно. Например, если благодаря какому-то серьезному ракетному удару на месте российского города Елабуга образовался бы небольшой кратер, это был бы весомый аргумент для россиян подумать, что, возможно, эскалацию делать не стоит,

– подчеркнул он.

Путин мыслит исключительно категориями собственной безопасности. Если он будет чувствовать опасность для себя, то это будет для него серьезным аргументом, чтобы пересмотреть свои решения.

