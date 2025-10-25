По мнению врага, эти атаки должны повлиять на социально незащищенные слои населения Украины. Недовольство внутри страны и дальнейшая дестабилизация ситуации – вот, чего добивается Путин. Об этом в интервью Il Foglio сказал глава ГУР Кирилл Буданов, передает 24 Канал.
Зачем Россия обстреливает энергетику Украины?
Буданов объясняет, что люди со средним и высоким доходом имеют возможность купить все необходимые устройства, которые помогут пережить блэкаут. А люди с низким доходом, в частности пострадавшие от российских атак, не могут себе позволить многих вещей.
Россияне своими ударами по энергетике охотятся за украинским единством – тем, без чего войну не выиграть.
Ранее Владимир Зеленский назвал российские удары по украинской энергетике "маркетингом" Путина, направленным на создание иллюзии успеха для российского населения.
Что известно о российских атаках на энергетику Украины?
- С середины октября Россия возобновила массированные атаки по украинской энергетике. В результате нескольких комбинированных ударов в некоторых областях ввели графики отключения света.
- 25 октября оккупанты в седьмой раз за 2 месяца атаковали угольное предприятие ДТЭК. Под ударом оказалась шахта. На момент атаки под землей было почти 500 горняков.
- В ночь на 22 октября враг нанес массированный удар по энергетическим объектам.