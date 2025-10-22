Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Смотрите также Война за "устранение первопричин": в СНБО объяснили, почему россияне массированно бьют по Черниговщине

Какие последствия атаки на энергетику?

В Минэнерго заявили, что в течение ночи 22 октября враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. Там отметили, что массированная атака продолжается и пообещали предоставить все подробности позже.

Просим всех оставаться в укрытиях. Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнения последствий атаки и восстановительные работы,

– говорится в сообщении.

Российская атака на Украину: коротко о главном