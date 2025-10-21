Детали передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Коваленко. Он предположил, каким может быть выход из ситуации.

Смотрите также Нужно тысячи в день: какие у Украины есть дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"

Как российские атаки объясняет Коваленко?

Коваленко напомнил, что россияне пытаются уничтожить энергетику Черниговщины и оставить людей без света и воды, называя это войной за "устранение первопричин".

В их представлении "первопричина" – это существование Украины и жизнь украинцев на территории, на которую они претендуют, а претендуют они на всю Украину. Но, как я и говорил, сама "первопричина" – это вот такая имперская политика России, путь, который они выбрали,

– считает руководитель ЦПД.

По его мнению, решить вопрос возможно только силовым воздействием, в частности коллективной работой Украины, США, Европы и Китая, сырьевым придатком которого якобы является Россия сейчас.

Кстати, по словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, в этом году Россия изменила тактику ударов по энергосистеме, которую еще называют тактикой "выжженной земли". Атаки ожидали накануне зимнего периода, после начала заморозков, но враг начал целиться дронами и ракетами гораздо раньше. Кроме того, противник перешел к точечному уничтожению энергообъектов в определенных регионах.

Что известно об обстрелах Черниговщины?