Детали передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Коваленко. Он предположил, каким может быть выход из ситуации.
Как российские атаки объясняет Коваленко?
Коваленко напомнил, что россияне пытаются уничтожить энергетику Черниговщины и оставить людей без света и воды, называя это войной за "устранение первопричин".
В их представлении "первопричина" – это существование Украины и жизнь украинцев на территории, на которую они претендуют, а претендуют они на всю Украину. Но, как я и говорил, сама "первопричина" – это вот такая имперская политика России, путь, который они выбрали,
– считает руководитель ЦПД.
По его мнению, решить вопрос возможно только силовым воздействием, в частности коллективной работой Украины, США, Европы и Китая, сырьевым придатком которого якобы является Россия сейчас.
Кстати, по словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, в этом году Россия изменила тактику ударов по энергосистеме, которую еще называют тактикой "выжженной земли". Атаки ожидали накануне зимнего периода, после начала заморозков, но враг начал целиться дронами и ракетами гораздо раньше. Кроме того, противник перешел к точечному уничтожению энергообъектов в определенных регионах.
Что известно об обстрелах Черниговщины?
- Днем 21 октября вражеские дроны массированно атаковали Новгород-Северский. Зафиксировано около 20 ударов "Шахедами". Погибло 4 человека, а количество пострадавших возросло до 10, есть разрушения.
- Вечером 20 октября из-за российского террора без электроэнергии осталась северная часть Черниговщины. Жителей областного центра предупреждали о возможном прекращении водоснабжения.
- Регулярные обстрелы мешают энергетикам начать восстановительные работы, поэтому в Чернигове работает более 20 пунктов несокрушимости.