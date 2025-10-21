Деталі передає 24 Канал із посиланням на допис Андрія Коваленка. Він припустив, яким може бути вихід із ситуації.

Як російські атаки пояснює Коваленко?

Коваленко нагадав, що росіяни намагаються знищити енергетику Чернігівщини й залишити людей без світла та води, називаючи це війною за "усунення першопричин".

У їхньому уявленні "першопричина" – це існування України та життя українців на території, на яку вони претендують, а претендують вони на всю Україну. Але, як я і казав, сама "першопричина" – це ось така імперська політика Росії, шлях, який вони обрали,

– вважає керівник ЦПД.

На його думку, розв'язати питання можливо лише силовим впливом, зокрема колективною роботою України, США, Європи та Китаю, сировинним придатком якого нібито є Росія зараз.

До речі, за словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, цьогоріч Росія змінила тактику ударів по енергосистемі, яку ще називають тактикою "випаленої землі". Атаки очікували напередодні зимового періоду, після початку заморозків, але ворог почав цілитися дронами й ракетами набагато раніше. Окрім того, противник перейшов до точкового знищення енергооб'єктів у певних регіонах.

Що відомо про обстріли Чернігівщини?