Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова.

Що відомо про масовану атаку на Новгород-Сіверський 21 жовтня?

Олександр Селіверстов написав на своїй сторінці у фейсбуці, що станом на 15:40 росіяни здійснюють масований обстріл Новгород-Сіверського.

Вже близько 20 ударів "Шахедами"! Всім залишатись в укриттях!!!

– написав начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації.

У місті після атаки бачили дим. У мережі також писали, що в районі Новгород-Сіверського після обстрілу почалися перебої зі світлом. Наразі офіційної інформації щодо цього "Чернігівобленерго" не повідомляло.

Згодом стало відомо, що в місті є загиблі та поранені. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус написав, що відомо про 4 загиблих – двоє чоловіків і дві жінки, а також 7 постраждалих.

"Серед них – дитина, 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості", – зауважив Чаус.

Він також наголосив, що у Новгород-Сіверському після атаки багато руйнувань.

Наслідки російської атаки по Новгород-Сіверському / Фото з телеграм-каналу В'ячеслава Чауса

