Силам протиповітряної оборони вдалося збити 58 ворожих цілей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

За даними Повітряних сил, росіяни атакували Україну уночі двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та чотирма зенітними керованими ракетами С-300, які запустили із Брянської та Курської областей Росії.

Також ворог протягом ночі атакував 98 ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера" та дронами інших типів з Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська у Росії та Чауди та Гвардійського в окупованому Криму.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– ідеться у повідомленні.

На жаль, як повідомляють у Повітряних силах, сталися влучання ракет та 37 ударних безпілотників на 10 локаціях. Також зафіксували падіння уламків на 2 локаціях. Станом на 08:30 атака ударних БпЛА триває.

Згідно з оприлюдненою інформацією, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Російські атаки на Україну