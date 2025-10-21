Силам протиповітряної оборони вдалося збити 58 ворожих цілей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Дивіться також Росія застосовує балістику та Шахеди": у яких регіонах України загроза ворожого удару
Як відпрацювала ППО?
За даними Повітряних сил, росіяни атакували Україну уночі двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та чотирма зенітними керованими ракетами С-300, які запустили із Брянської та Курської областей Росії.
Також ворог протягом ночі атакував 98 ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера" та дронами інших типів з Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська у Росії та Чауди та Гвардійського в окупованому Криму.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,
– ідеться у повідомленні.
На жаль, як повідомляють у Повітряних силах, сталися влучання ракет та 37 ударних безпілотників на 10 локаціях. Також зафіксували падіння уламків на 2 локаціях. Станом на 08:30 атака ударних БпЛА триває.
Згідно з оприлюдненою інформацією, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Російські атаки на Україну
- Зазначимо, що вночі росіяни вдарили керованими авіабомбами по Харкову. Під ударом опинився Індустріальний район. Там постраждали 9 осіб, пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків.
- Під ударом також опинилася Черкаська область, зокрема критична інфраструктура там, сталася пожежа. За даними ОВА, ППО знешкодила 3 БпЛА. Постраждалих внаслідок російської атаки немає.
- До слова, минулої ночі для атаки ворог використав 3 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 та 60 ударних безпілотників різних типів. ППО знешкодила 38 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.