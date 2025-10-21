Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Новгород-Северской РВА Александра Селиверстова.
К теме На Украину летели ракеты и почти 100 БпЛА: сколько целей сбила ПВО: сколько целей сбила ПВО
Что известно о массированной атаке на Новгород-Северский 21 октября?
Александр Селиверстов написал на своей странице в фейсбуке, что по состоянию на 15:40 россияне осуществляют массированный обстрел Новгород-Северского.
Уже около 20 ударов "Шахедами"! Всем оставаться в укрытиях!!!
– написал начальник Новгород-Северской районной военной администрации.
В городе после атаки виден дым. В сети также писали, что в районе Новгород-Северского после обстрела начались перебои со светом. Сейчас официальной информации по этому поводу "Черниговоблэнерго" не сообщало.
Впоследствии стало известно, что в городе есть погибшие и раненые. Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус написал, что известно о 4 погибших – двое мужчин и две женщины, а также 7 пострадавших.
"Среди них – ребенок, 10-летняя девочка, ее транспортируют в детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести", – отметил Чаус.
Он также отметил, что в Новгород-Северском после атаки много разрушений.
Последствия российской атаки по Новгород-Северскому / Фото из телеграм-канала Вячеслава Чауса
Как Россия терроризирует Черниговскую область и энергетику региона?
В Чернигове из-за обстрелов вечером 20 октября произошел блэкаут, энергетики не могут начать восстановительные работы из-за постоянных обстрелов. В городе сейчас работает более 20 Пунктов Несокрушимости, где можно согреться и зарядить телефон.
До этого ночью 20 октября Россия атаковала энергообъекты в Нежинском районе Черниговской области. Тогда без света оставалось более 30 тысяч потребителей.
Кстати, по словам заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого, Россия начала массированные атаки на Сумскую и Черниговскую области после заявления российского диктатора о намерениях создать так называемую санитарную зону в этих регионах. Россия стремится, чтобы население, которое останется без воды, света и газа, покинуло свои дома.