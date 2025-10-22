Об этом пишет 24 Канал. У Воздушных силах ВСУ рассказали об угрозе российского обстрела.
Почему в ряде городов прогремели взрывы?
В Воздушных силах сообщали о ракетной опасности по всей Украине из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Вскоре стало известно о вражеской атаке.
Защитники рассказывали о вражеской ракете через Черниговскую область в направлении Киева. Вероятно, враг использовал "Искандер-К" для террора столицы.
По данным мониторинговых ресурсов, россияне запустили баллистику по Полтаве. Также писали об аэробаллистике курсом на Канев.
Оккупанты терроризировали украинские города баллистикой и крылатыми ракетами. Взрывы слышали, в частности, в Кременчуге.
Что известно об атаке на Киев?
Напомним, что с ночи на 22 октября оккупанты терроризируют Киев.
Последствия фиксируют в нескольких районах. Известно о падении обломков, пожара, повреждения жилых многоэтажек и нежилых зданий.
Информация о последствиях обновляется. По состоянию на 06:42 было известно о двух погибших в результате атаки.