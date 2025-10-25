В интервью для Il Foglio Кирилл Буданов заявил, что понимает Дональда Трампа, который цепляется за любую возможность переговоров с Владимиром Путиным. Как бы там ни было, но США вынуждены считаться с Москвой, передает 24 Канал.

Почему для США важны отношения с Россией?

Разведчик объяснил, что для США Россия и Китай – это мировые силы. Россияне имеют военную мощь, а китайцы и сильную армию, и мощную экономику. Учитывая это Америка не хочет ухудшать свои отношения с этими странами, ведь она прежде всего заботится о собственных интересах. И Украина не может игнорировать этого, независимо нравится ли ей такая политика Вашингтона, или нет.

Кирилл Буданов заявил, что не следует забывать – без поддержки США, неизвестно, устояла бы Украина.

Напомним, что 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, которая заставила его изменить риторику относительно войны в Украине. Правда, не надолго. Этот разговор политиков показал, что глава Кремля сохраняет свое влияние на американского президента. После этой беседы Трамп снова заговорил, что Путин якобы хочет мира, и отказался давать Украине "Томагавки".

Что известно о переговорах России и США по Украине?