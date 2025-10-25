В інтерв'ю для Il Foglio Кирило Буданов заявив, що розуміє Дональда Трампа, який чіпляється за будь-яку можливість переговорів з Володимиром Путіним. Хай там що, але США змушені зважати на Москву, передає 24 Канал.

Чому для США важливі відносини з Росією?

Розвідник пояснив, що для США Росія й Китай – це світові потуги. Росіяни мають військову міць, а китайці і сильну армію, і потужну економіку. З огляду на це Америка не хоче погіршувати свої відносини з цими країнами, адже вона передусім дбає про власні інтереси. І Україна не може ігнорувати цього, незалежно чи подобається їй така політика Вашингтона, чи ні.

Кирило Буданов заявив, що не слід забувати – без підтримки США, невідомо, чи встояла б Україна.

Нагадаємо, що 16 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову із Володимиром Путіним, яка змусила його змінити риторику щодо війни в Україні. Щоправда, не надовго. Ця розмова політиків показала, що очільник Кремля зберігає свій вплив на американського президента. Після цієї бесіди Трамп знову заговорив, що Путін начебто хоче миру, та відмовився давати Україні "Томагавки".

Що відомо про переговори Росії та США щодо України?