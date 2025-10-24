На рішення Дональда Трампа повпливав держсекретар Марко Рубіо. Останній після телефонної розмови із очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим 20 жовтня переконався, що Кремль не бажає миру і хоче продовжити війну, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Як Рубіо підштовхнув Трампа до рішучих дій проти Росії?

Рубіо відіграв ключову роль у зміні політики адміністрації, що показує: його вплив і повноваження як головного дипломата США зростають.

Позиція держсекретаря контрастує з більш поступливим підходом до Росії, який відстоює близький друг президента, спеціальний посланець Стів Віткофф.

Вважається, що саме переговори Віткоффа з Путіним і російськими високопосадовцями перед самітом в Алясці призвели до непорозуміння. Тоді в американців склалося враження, що Москва готова на поступки, яких насправді не планувала.

Саміт у серпні виявився напруженим. Путін наполягав на переговорах щодо українських територій, чим роздратував Трампа, який ледь не залишив залу.

Цього разу підготовку переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна очолив Рубіо.

Нагадаємо, що 16 жовтня Дональд Трамп погодився знову зустрітися з Путіним у Будапешті після тривалої телефонної розмови. У Кремлі були впевнені, що президент США погодився з їхньою вимогою, аби Київ відмовився від решти Донбасу в обмін на мінімальні поступки з боку Москви.

Але вже наступного дня, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, Дональд Трамп повторив, що виступає лише за припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту – ідеї, яку Москва раніше відкидала.

Про цю розбіжність Лавров згадав у розмові з Рубіо в понеділок. На той момент підготовка до саміту фактично зірвалася.

Видання зазначає, що активна участь Марка Рубіо у переговорах стала полегшенням для багатьох європейських дипломатів, які побоювалися, що під керівництвом Віткоффа США можуть надто наблизитися до російської позиції, тиснучи на Україну з вимогою прийняти умови Москви.

Так, після того, як стало зрозуміло, що Росія не відмовилася від своїх максималістських вимог, Трамп оголосив, що саміт з Путіним у Будапешті скасовано. А пізніше оголосив санкції проти найбільших російських нафтових компаній – "Роснефти" та "Лукойлу".

Марко Рубіо, утім, не виключив подальших контактів із Москвою. "Президент неодноразово казав останніми місяцями: якщо не буде прогресу в мирних переговорах, йому доведеться діяти. І сьогодні – саме той день, коли він вирішив діяти", – прокоментував санкції держсекретар.

Тим часом речниця Білого дому Анна Келлі заперечила твердження, що саме Рубіо ініціював зміну курсу. "Президент Трамп завжди сам очолює зовнішню політику, а такі посадовці, як держсекретар Рубіо та спецпосланець Віткофф, працюють як єдина команда, втілюючи його бачення "Америка передусім", – сказала вона.

