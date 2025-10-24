До того ж позиція Володимира Путіна не змінилася з моменту зустрічі на Алясці. Про таке інформує CNN, передає 24 Канал.

Що змусило Трампа скасувати зустріч з Путіним?

Минулого тижня президент США Дональд Трамп, після телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним, був настільки оптимістичним щодо прогресу в переговорах, що анонсував особисту зустріч у Будапешті.

На заяву американського лідера тоді схвально відреагував Віктор Орбан, оголошуючи про готовність приймати саміт в Угорщині. Сторони почали обговорювати основні організаційні питання. Зокрема відбувалися консультації між Марко Рубіо та Сергієм Лавровим.

Однак через 5 днів саміт скасували, натомість Вашингтон запровадив нові санкції проти Москви.

Це просто не відчувалося правильним,

– пояснив Трамп, додавши, що переговори "не ведуть нікуди".

За даними джерел у Білому домі, ще однією з причин став висновок американської сторони, що позиція Путіна щодо припинення війни в Україні не змінилася з часу їхньої останньої зустрічі на авіабазі в Анкориджі.

Росія продовжувала завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні, висувала максималістські вимоги до Києва та відмовлялася від негайного припинення вогню.

Зверніть увагу! У CNN наголошують, що критичним поштовхом став російський удар по дитячому садку в Харкові 22 жовтня, де загинув комунальник, ще семеро людей постраждали через атаку окупантів.

Крім того, президента надихнув успіх у Газі, де жорстка позиція щодо ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху призвела до перемир'я.

Жорсткість призводить до дій,

– заявив очільник Білого дому.

На його рішення також вплинув тиск від союзників у Конгресі, зокрема сенатора Ліндсі Грема та лідера більшості Джона Тьюна, які закликали до санкцій для змушення Путіна до переговорів.

У підсумку, Трамп схвалив обмеження проти найбільших російських нафтових компаній – "Роснефті" та "Лукойлу". Це здивувало навіть радників у Білому домі, адже Трамп місяцями уникав ескалації, побоюючись відштовхнути Москву від столу переговорів.

Водночас європейські союзники Трампа, включаючи генсека НАТО Марка Рютте, схвально відреагували на такий крок, тоді як Путін засудив його як "неконструктивний".

Чи можливі перемовини між США та Росією?