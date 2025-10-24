К тому же позиция Владимира Путина не изменилась с момента встречи на Аляске. Об этом информирует CNN, передает 24 Канал.
Что заставило Трампа отменить встречу с Путиным?
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп, после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, был настолько оптимистичным относительно прогресса в переговорах, что анонсировал личную встречу в Будапеште.
На заявление американского лидера тогда одобрительно отреагировал Виктор Орбан, объявляя о готовности принимать саммит в Венгрии. Стороны начали обсуждать основные организационные вопросы. В частности происходили консультации между Марко Рубио и Сергеем Лавровым.
Однако через 5 дней саммит отменили, зато Вашингтон ввел новые санкции против Москвы.
Это просто не чувствовалось правильным,
– объяснил Трамп, добавив, что переговоры "не ведут никуда".
По данным источников в Белом доме, еще одной из причин стал вывод американской стороны, что позиция Путина о прекращении войны в Украине не изменилась со времени их последней встречи на авиабазе в Анкоридже.
Россия продолжала наносить удары по гражданским объектам в Украине, выдвигала максималистские требования к Киеву и отказывалась от немедленного прекращения огня.
Обратите внимание! В CNN отмечают, что критическим толчком стал российский удар по детскому саду в Харькове 22 октября, где погиб коммунальщик, еще семь человек пострадали из-за атаки оккупантов.
Кроме того, президента вдохновил успех в Газе, где жесткая позиция в отношении израильского премьера Биньямина Нетаньяху привела к перемирию.
Жесткость приводит к действиям,
– заявил глава Белого дома.
На его решение также повлияло давление от союзников в Конгрессе, в частности сенатора Линдси Грэма и лидера большинства Джона Тьюна, которые призвали к санкциям для принуждения Путина к переговорам.
В итоге, Трамп одобрил ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла". Это удивило даже советников в Белом доме, ведь Трамп месяцами избегал эскалации, опасаясь оттолкнуть Москву от стола переговоров.
В то же время европейские союзники Трампа, включая генсека НАТО Марка Рютте, одобрительно отреагировали на такой шаг, тогда как Путин осудил его как "неконструктивный".
Возможны ли переговоры между США и Россией?
Несмотря на санкции, в Вашингтоне не исключают будущих встреч с если они приведут к реальному миру. Госсекретарь Рубио подчеркнул заинтересованность в диалоге для достижения прекращения огня.
Дональд Трамп стремится, чтобы следующий саммит с Владимиром Путиным принес реальные результаты. Ранее он отмечал, что их разговоры были "хорошими", но не давали конкретных решений.
Теперь Вашингтон ожидает от Кремля не только диалога, но и ощутимых шагов к урегулированию конфликта.
В свою очередь российский президент отметил, что встреча все же может состояться, однако позже. Он отметил, что именно американская сторона якобы предложила провести саммит в Венгрии.