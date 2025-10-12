Зеленский отметил, что бесполезно верить обещаниям "успехов" России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Fox News.

Смотрите также Зеленский надеется, что Трамп заставит Путина прекратить войну что Трамп заставит Путина прекратить войну

Какие цели, по мнению Зеленского, преследует Россия, атакуя украинскую энергетику?

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом говорил ему, что Россия не сможет оккупировать те территории, о которых заявляет. Он вспоминает, как говорил, что до зимы Россия не достигнет целей, которые себе ставит, потому что слова Кремля всегда расходятся с реальностью.

Это, знаете, военный маркетинг Путина, не более. Поэтому я говорил: вы увидите, что они будут атаковать нашу гражданскую инфраструктуру,

– вспоминает Зеленский.

Он отметил, что Россия уже сейчас атакует энергетику, газовую промышленность, железную дорогу, причем гражданскую. Все это, по его мнению, означает, что Россия "не знает, что делать, как продать какие-то "успехи" в соответствии с пропагандой".

Зеленский подчеркивает, что Россия не достигла ни одной из целей, которые декларировала Трампу и европейским лидерам. Сейчас нет даже намека на "победу" России.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала отметил, что Украина лучше подготовилась к зиме, чем в предыдущие годы, благодаря усиленной противовоздушной обороне и инженерно-техническим сооружениям. Но важно понимать, что те работы, которые энергетики провели, не спасают от всех российских ударов, а лишь уменьшают вероятность полного уничтожения объектов энергоснабжения и других негативных последствий вражеских атак.

Зеленский заявил, что ракеты Tomahawk могут повлиять на Россию