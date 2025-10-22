Их отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме. Специально для 24 Канала эксперты разобрали новую стратегию россиян ударов по энергетике и сказали, что нужно Украине, чтобы противодействовать путинскому террору.

Какова ситуация в энергосистеме после атаки?

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сказал, что самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас в Черниговской и Сумской областях. Поскольку эти два региона граничат с Россией.

Собственно, там у россиян есть соответствующие средства нанесения ударов не только дальнобойными средствами поражения, а также КАБами и другими менее дальнобойными средствами. Поэтому на этих регионах враг сосредоточится больше всего.

Важно! Во время обстрела 22 октября россияне ударили по трём важным энергообъектам в Корюковском и Новгород-Северском районах Черниговской области.

"Не могу сказать, какие последствия будут, много ли потеряла украинская энергетика из-за последней атаки. Во-первых, это государственная тайна. Во-вторых, еще никто не оценил. Для этого нужно время", – сказал Омельченко.

Также пока трудно спрогнозировать, когда Россия осуществит очередную массированную атаку по Украине, в частности энергетике.

В то же время по мнению директора энергетических программ, любые прогнозы относительно ситуации с электроснабжением и блэкаутами – крайне сомнительны. Ведь для того, чтобы сделать прогноз, нужно иметь не только подробную информацию по всему комплексу энергетики, генерации, системы передачи, распределения, а также о системах покрытия противовоздушной обороны, разведывательную информацию и тому подобное.

Для этого должен быть соответствующий штаб, где собраны все специалисты. Тогда можно было бы все рассчитать и сделать прогноз. Сейчас большинство прогнозов от экспертов ни на чем не основаны, просто какие-то гипотезы.

Что нужно Украине для противодействия баллистике?

Бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский сказал, что ночь на 22 октября была сложной для Украины. Россия осуществила массированную атаку по Украине. Под ударами были обычные города, преимущественно наша энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома.

Враг продолжает увеличивать количество ударов баллистическими ракетами. Как отметил экс-офицер Воздушных сил, коэффициент использования баллистики существенно увеличился.

Это в очередной раз демонстрирует, что Украина не имеет системы обороны противоракетной защиты. Системы противовоздушной обороны предусматривают перехват баллистики, но оно происходит на термальной части дохода к цели. Условно 40 километров, когда ракета уже по прямой летит в цель,

– сказал Храпчинский.

Вместе с этим враг активно модернизирует эти ракеты и они могут маневрировать на последнем участке, что затрудняет перехват ЗРК Patriot. В то же время этих систем недостаточное количество.

Враг может в разы увеличить количество ударов по территории Украины,

– отметил экс-офицер Воздушных сил.

По его словам, надо говорить о развитии системы противоракетной защиты. Общаться с американскими коллегами о предоставлении систем THAAD. Эта система лучше Patriot, потому что перехватывает ракеты вне атмосферы, на этапе формировании захожу на цель.

THAAD - американский противоракетный комплекс, способен перехватывать баллистические ракеты на высоте до 200 километров. Украина обратилась к США с просьбой предоставить эти системы, однако пока их не получила: Вашингтон размещает THAAD только в регионах, важных для своих стратегических интересов.

О способах противодействия баллистическим ударам: смотрите видео

Какая новая стратегия ударов по энергетике?

Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук отметил, что в 2025 году россияне изменили подход к массированным атакам по энергосистеме Украины. Теперь вместо хаотичных ударов враг все чаще выбирают точечные цели, пытаясь достичь максимального эффекта одной серией обстрелов.

Серии ударов становятся короче, но значительно более разрушительными. Они делают массированные атаки по одному объекту, по несколько десятков дронов и ракет могут направить на одну цель, чтобы полностью ее уничтожить,

– объяснил Ткачук.

По его словам, цель обновленного плана Кремля заключается в постепенном ослаблении энергетической устойчивости Украины перед зимним сезоном. Эта тактика позволяет врагу быстрее выводить из строя ключевые энергетические узлы. Наиболее уязвимыми остаются объекты возле приграничных регионов. Вследствие этого украинские энергетики вынуждены перераспределять нагрузку между областями, чтобы избежать цепных отключений.

Россияне сосредоточили удары на ключевых узлах, соединяющих энергосистему между берегами Днепра. Цель - нарушить стабильность распределения электроэнергии и вызвать региональный дисбаланс, особенно в восточных областях.

По словам политолога, враг стремится энергетически разделить страну: создать дефицит на левом берегу, где потребление выше.

О варварской тактике России: смотрите видео

Что известно о последней атаке по энергетике?