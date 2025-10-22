На очередной российский террор отреагировал президент Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Как отреагировал Зеленский на обстрел Украины?

Президент Зеленский сообщил, что в ночь на 22 октября российская армия нанесла масштабные удары по Украине. Под прицелом оказались Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.

Под ударами были обычные города, в основном наша энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома,

– сообщил Зеленский.

В нескольких городах вспыхнули пожары, в частности в Запорожье и Киеве. Известно о более 20 пострадавших, среди них дети. Шестерых людей, включая двух детей, убила этой ночью Россия.

Лидер Украины подчеркнул, что Россия продолжает террор мирного населения и инфраструктуры, потому что не чувствует достаточного международного давления.

Зеленский призвал партнеров принять новый санкционный пакет ЕС и усилить давление со стороны США и стран G7.

Кроме того, президент Украины поблагодарил государства, которые помогают средствами ПВО, ракетами и дальнобойным вооружением. Он подчеркнул, что такая поддержка спасает жизни и приближает завершение войны.

"Очень важно, чтобы мир именно сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ", – добавил президент Зеленский.

Какие последствия в областях?